{"_id":"6a9d53219bffc20c4a0a175a","slug":"video-meerut-womens-protest-continued-in-shastri-nagar-sector-2-despite-the-rain-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में बारिश के बीच भी जारी रहा महिलाओं का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में महिलाओं का धरना रविवार को बारिश के बीच भी 156वें दिन जारी रहा। महिलाएं धरनास्थल पर डटी रहीं और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। महिलाओं ने कहा कि मौसम की परेशानी भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सकती। सेटबैक की कार्रवाई के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर महिलाओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, धरना जारी रहेगा।

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