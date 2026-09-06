मेरठ: एटीएम बूथ में घुसकर लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, तीन गिरफ्तार; एक को लगी गोली
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 06 Sep 2026 10:44 AM IST
सार
मेरठ और शामली के बदमाशों ने एटीएम बूथ में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में विपिन, लुकमान और अंकुर नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। विपिन के पैर में गोली लगी है।
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विस्तार
थाना कंकरखेड़ा पुलिस और स्वाट नगर की संयुक्त टीम ने चार सितंबर को एटीएम बूथ में हुई 20 हजार की लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने रविवार सुबह मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बदमाश पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है।
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मेरठ-शामली रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश बनत थाना आदर्श मंडी शामली निवासी विपिन पुत्र रामपाल के पैर में गोली लग गई।
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पुलिस ने मौके से घायल विपिन और उसके साथी बनत शामली निवासी लुकमान पुत्र दीन मोहम्मद को दबोच लिया, जबकि तीसरे अभियुक्त लक्ष्मी विहार कंकरखेड़ा मेरठ निवासी अंकुर पुत्र राजेन्द्र को जेवरी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 तमंचे .315 बोर, 2 कारतूस और 4 सितंबर को हुई लूट के कुल 15 हजार रुपये बरामद हुए हैं।
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घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना कंकरखेड़ा में बीएनएस की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।