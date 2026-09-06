{"_id":"6a9cff286acafa9bb60a8135","slug":"weather-in-western-up-heavy-rain-in-meerut-bijnor-and-baghpat-drop-in-temperature-scientists-warn-farmers-2026-09-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वेस्ट यूपी का मौसम: मेरठ, बिजनौर, बागपत में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट; वैज्ञानिकों ने किसानों को चेताया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मेरठ, बागपत, बिजनौर में सुबह से आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुककर झमाझम बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। सहारनपुर में काले बादल छाए हुए हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में ही बारिश सामान्य से अधिक होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहने के आसार हैं।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डा. यूपी शाही के अनुसार, मानसून अभी सक्रिय स्थिति में है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे तक मौसम का असर ऐसा ही बना रह सकता है। हालांकि मानसून की वापसी का समय धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन लौटने से पहले मानसून की सक्रियता के कारण सितंबर के शुरुआती दिनों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है।



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गन्ने और खरीफ फसलों को फायदा

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय हुई बारिश से गन्ने की फसल को विशेष फायदा मिल रहा है। खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से सिंचाई की जरूरत कम होगी। धान, बाजरा, ज्वार और अन्य खरीफ फसलों में भी बारिश से लाभ मिल सकता है। खासकर जिन खेतों में सिंचाई की कमी थी, वहां बारिश से फसल को राहत मिली है। किसानों के लिए यह बारिश खाद और पोषक तत्वों के बेहतर उपयोग में भी सहायक हो सकती है।

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खेतों में जलभराव से नुकसान की आशंका

लगातार और तेज बारिश से जलभराव वाले खेतों में फसलों को नुकसान भी हो सकता है। धान की फसल में अत्यधिक पानी लंबे समय तक भरा रहने पर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, जिन खेतों में बाजरा, ज्वार या सब्जियों की फसल तैयार है, वहां तेज बारिश और हवा से फसल गिरने तथा सब्जियों में सड़न और रोग लगने का खतरा बढ़ सकता है।

