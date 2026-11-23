{"_id":"6b03ebeebe6acf669705108b","slug":"video-meerut-surgeon-dr-anil-kapoor-presents-self-developed-chest-surgery-technique-at-international-conference-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: डॉ. अनिल कपूर ने विकसित की छाती के ऑपरेशन की नई तकनीक, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों को दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चिकित्सा क्षेत्र में मेरठ के योगदान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के यशोभूमि-इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हृदय एवं चेस्ट सर्जनों की अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में मेरठ के वरिष्ठ चेस्ट सर्जन डॉ. अनिल कपूर ने अपनी विकसित की गई ऑपरेशन तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्षों में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन किए हैं। आयोजकों की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस तकनीक का विश्व स्तर पर पहले कोई उल्लेख नहीं है। टीबी, संक्रमण और निमोनिया जैसी बीमारियों के कारण छाती में जमा पानी कई बार मवाद में बदल जाता है। समय पर उपचार नहीं मिलने पर यह गाढ़ा होने लगता है और इसमें झिल्लियां बन जाती हैं। ऐसी ही झिल्ली फेफड़े के ऊपर भी जम सकती है। इसे हटाने के लिए सामान्यतः छाती खोलकर या दूरबीन विधि से डिकॉर्टिकेशन सर्जरी की जाती है। इस प्रक्रिया में रक्तस्राव, संक्रमण और फेफड़े से हवा लीक होने जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए जोखिम अधिक हो सकता है। डॉ. अनिल कपूर ने इसी उपचार से जुड़ी अपनी विकसित तकनीक का विवरण अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में प्रस्तुत किया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तकनीक की प्रक्रिया, इसके परिणामों और तुलनात्मक चिकित्सकीय परीक्षणों का विवरण नहीं दिया गया है।

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