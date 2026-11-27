2022 में सपा-रालोद ने चार सीटें जीती थीं

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन ने मेरठ शहर, किठौर, सरधना और सिवालखास सीटें जीती थीं। भाजपा ने मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हस्तिनापुर पर कब्जा जमाया था। उस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ी थीं। दोनों दल कोई सीट नहीं जीत सके, लेकिन कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को मिले वोट जीत के अंतर के मुकाबले अहम रहे।



किठौर में दोनों दलों के वोट जीत के अंतर से दोगुने से ज्यादा

किठौर में सपा के शाहिद मंजूर 2,180 वोटों के अंतर से जीते थे। एआईएमआईएम के तस्लीम अहमद को 4,833 और आसपा के मोहम्मद अनस को 870 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवारों के कुल वोट 5,703 थे, जो जीत के अंतर से दोगुने से भी ज्यादा हैं।



हस्तिनापुर में भाजपा के दिनेश खटीक ने सपा के योगेश वर्मा को 7,312 वोटों से हराया था। यहां एआईएमआईएम के विनोद जाटव को 4,290 और आसपा के हिमांशु सिद्धार्थ को 923 वोट मिले थे। दोनों के कुल वोट 5,213 रहे।