वोटों का गणित: मेरठ में गठबंधन की दलित-मुस्लिम रणनीति, सपा ने तीन विधायकों के टिकट बचाने के दिए संकेत
गठबंधन ने मेरठ शहर, किठौर और मेरठ कैंट से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। सपा ने मेरठ शहर, किठौर और सरधना के अपने तीन मौजूदा विधायकों के टिकट बरकरार रखने के संकेत दिए हैं। 2022 में कई सीटों पर एआईएमआईएम और आसपा को मिले वोट जीत के अंतर के करीब या उससे कम-ज्यादा रहे थे।
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मेरठ में गठबंधन और समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव का वोटों का गणित फिर चर्चा में है। गठबंधन ने मेरठ शहर से बदर अली, किठौर से बाबर चौहान और मेरठ कैंट से संजीव पाल को मैदान में उतारा है। नौचंदी मैदान की रैली के बाद गठबंधन की रणनीति को दलित और मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, सपा ने अपने तीन मौजूदा विधायकों के टिकट न काटने के संकेत दिए हैं।
गठबंधन ने तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारे
गठबंधन ने मेरठ शहर से बदर अली, किठौर से बाबर चौहान और मेरठ कैंट से संजीव पाल को उम्मीदवार बनाया है। बदर अली और बाबर चौहान मुस्लिम हैं, जबकि संजीव पाल ओबीसी वर्ग से आते हैं। नौचंदी मैदान की रैली के बाद गठबंधन की रणनीति को दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच समर्थन बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
सपा ने तीन मौजूदा विधायकों के टिकट बरकरार रखने के संकेत दिए
सपा अपने मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटने के संकेत दे चुकी है। इनमें मेरठ शहर से रफीक अंसारी, किठौर से शाहिद मंजूर और सरधना से अतुल प्रधान शामिल हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय राठी का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से सपा को कोई नुकसान नहीं होगा।
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2022 में सपा-रालोद ने चार सीटें जीती थीं
2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद गठबंधन ने मेरठ शहर, किठौर, सरधना और सिवालखास सीटें जीती थीं। भाजपा ने मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और हस्तिनापुर पर कब्जा जमाया था। उस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अलग-अलग चुनाव लड़ी थीं। दोनों दल कोई सीट नहीं जीत सके, लेकिन कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों को मिले वोट जीत के अंतर के मुकाबले अहम रहे।
किठौर में दोनों दलों के वोट जीत के अंतर से दोगुने से ज्यादा
किठौर में सपा के शाहिद मंजूर 2,180 वोटों के अंतर से जीते थे। एआईएमआईएम के तस्लीम अहमद को 4,833 और आसपा के मोहम्मद अनस को 870 वोट मिले थे। दोनों उम्मीदवारों के कुल वोट 5,703 थे, जो जीत के अंतर से दोगुने से भी ज्यादा हैं।
हस्तिनापुर में भाजपा के दिनेश खटीक ने सपा के योगेश वर्मा को 7,312 वोटों से हराया था। यहां एआईएमआईएम के विनोद जाटव को 4,290 और आसपा के हिमांशु सिद्धार्थ को 923 वोट मिले थे। दोनों के कुल वोट 5,213 रहे।
मेरठ शहर और सिवालखास में भी मिले थे अलग दलों को वोट
मेरठ शहर में सपा के रफीक अंसारी ने 26,065 वोटों से जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम के इमरान अहमद को 3,038 और आसपा के अली शेर को 132 वोट मिले थे।
सिवालखास में रालोद-सपा गठबंधन के गुलाम मोहम्मद 9,182 वोटों से जीते थे। एआईएमआईएम के रफत खान को 3,019 और आसपा के भूपेंद्र सिंह को 633 वोट मिले थे।
मेरठ कैंट में भाजपा की बड़ी जीत, सरधना में सपा का अंतर 18,200
2022 में मेरठ दक्षिण सीट भाजपा ने 7,942 वोटों से जीती थी, जबकि मेरठ कैंट में भाजपा की जीत का अंतर 1,18,072 वोट रहा। सरधना में सपा के अतुल प्रधान 18,200 वोटों से जीते थे। सरधना में एआईएमआईएम के जीशान आलम को 1,459 वोट मिले थे।
एआईएमआईएम ने मेरठ दक्षिण और मेरठ कैंट से उम्मीदवार नहीं उतारा था। आसपा ने भी इन दोनों सीटों के साथ सरधना से चुनाव नहीं लड़ा था।