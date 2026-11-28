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एनएच-34 स्थित नंगली ईशा गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता, दो बेटियों और चचेरे भाई को रौंद दिया। अस्पताल में पिता छोटू शर्मा (28) और बड़ी बेटी परी (8) की मौत हो गई, जबकि चचेरा भाई अभिषेक और पलक घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर पर नितिन जाटव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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इंचौली थानाक्षेत्र के नंगली ईशा गांव के पास मवाना रोड पर दुर्घटना हुई। किशोरीपुर गांव निवासी वेल्डिंग कारीगर 28 वर्षीय छोटू शर्मा अपनी दो बेटी 8 वर्षीय परी, 6 वर्षीय पलक और चचेरे भाई 24 वर्षीय अभिषेक के साथ शुक्रवार को शादी में गए थे। रात करीब 8 बजे चारों बाइक से घर लौट रहे थे। नंगली ईशा गांव के पास सर्विस रोड पर सामने से तेज रफ्तार में आ रहे कार चालक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार चारों बुरी तरह घायल हो गए। काफी समय तक चारों सड़क पर पड़े रहे।



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राहगीरों की सूचना पर इंचौली थाना प्रभारी कर्मवीर सिंह पहुंचे और सभी को गंगानगर क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां छोटू और उसकी बड़ी बेटी परी की मौत हो गई। वहीं, अभिषेक और पलक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी कार चालक अभिषेक जाटव निवासी पुठा हुसैन, पिलखुआ को हिरासत में ले लिया। परिजनों ने इंचौली थाने में घटना की तहरीर दी।