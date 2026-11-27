51 हजार मंदिरों में लगाए संत रविदास के चित्र

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समरसता यात्रा के संयोजक लाल सिंह आर्य ने कहा कि जिनके भाग्य फूटे होते हैं, वे संत-महात्माओं की जयंती नहीं मना पाते और उन्हें संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि जालंधर में एयरपोर्ट का नाम संत रविदास के नाम पर रखा गया है। जहां संत रविदास ने जन्म लिया, वहां की मिट्टी को कलश में लेकर यात्रा निकाली गई।



उन्होंने कहा कि 51 हजार मंदिरों में संत रविदास के चित्र लगाकर दीपोत्सव किया गया। यह यात्रा जालंधर से चलकर गुरुवार को मेरठ पहुंची थी। 20 फरवरी को इसका समापन होगा।



जनसभा में ये नेता रहे मौजूद

कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, सांसद अरुण गोविल, क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, क्षेत्रीय प्रभारी रामप्रताप सिंह चौहान, क्षेत्रीय महामंत्री संजीव गोयल सिक्का, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एलएमसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी, जिलाध्यक्ष हरवीर पाल, कमलदत्त शर्मा, गजेंद्र शर्मा, अमित शर्मा और अंकित चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे।