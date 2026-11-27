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मेरठ के दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में शुक्रवार को संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता संकल्प यात्रा एवं महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।उन्होंने कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और दिल्ली में राहुल गांधी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को फिर से सत्ता में लाएगी।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाकर फिर से गुंडागर्दी सहने के लिए तैयार नहीं है। अभी अखिलेश यादव के लिए लखनऊ की सत्ता में कोई जगह नहीं है। वे केवल सैफई के प्रधान बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में प्रदेश की जनता गुंडागर्दी की वापसी नहीं होने देगी।मेरठ में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने आगामी चुनाव में वोट नहीं देने की चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को वोट चाहिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच देनी होगी।प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस मौजूद रही। इस बीच अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई।मेरठ में गठबंधन और समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव का वोटों का गणित फिर चर्चा में है। गठबंधन ने मेरठ शहर से बदर अली, किठौर से बाबर चौहान और मेरठ कैंट से संजीव पाल को मैदान में उतारा है।नौचंदी मैदान की रैली के बाद गठबंधन की रणनीति को दलित और मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंच बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, सपा ने अपने तीन मौजूदा विधायकों के टिकट न काटने के संकेत दिए हैं।बिजनौर के नजीबाबाद स्थित नवाब नजीबुद्दौला मकबरा परिसर के एक कमरे में 30 वर्षीय युवक अंकुर का शव मिला। सुबह उसके दोस्त मुदस्सिर उर्फ हनी ने मकबरे के बाहर मौजूद कारोबारियों को कमरे में अंकुर के मृत पड़े होने की जानकारी दी।कारोबारियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। अंकुर के परिजनों ने हनी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।मेरठ के शहीद स्मारक में अमर क्रांतिकारी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती और संगठन स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेरणा यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सोमेंद्र तोमर भी शामिल हुए।जम्मू में आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामले में मेरठ से गिरफ्तार उजैद कुरैशी उर्फ डब्बे को वीरवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू लाया गया। उसे लेने के लिए जम्मू पुलिस की एसओजी टीम मेरठ गई थी।जम्मू पहुंचने के बाद उजैद को आगे की जांच और पूछताछ के लिए बाहू फोर्ट पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया। करीब 11 महीने से फरार उजैद का नाम पिछले साल गिरफ्तार किए गए मोहम्मद साजिद से पूछताछ के दौरान सामने आया था।मेरठ के गंगानगर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर ने बीफार्मा के डीन और विभागाध्यक्ष पर मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।महिला ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत की और कार्यस्थल पर सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार दिलाने की मांग की। एसपी देहात ने मामला संज्ञान में आने की बात कहते हुए जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादियान के नाम से फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी चलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस के मुताबिक, आरोपी इन आईडी पर सत्यम के पुराने वीडियो और फोटो पोस्ट कर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ा रहा था। बिहार के मधेपुरा जिले के गांव रतनपुरा निवासी अंकित यादव को राजस्थान के श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से आईडी संचालित करने में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद हुआ है।बागपत के रटौल क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और लहचौड़ा के पास मुबारिकपुर निवासी सुनील त्यागी की 20 बीघा गन्ने की फसल में आग लग गई। किसान ने आग लगाने का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगाया है।सुनील के मुताबिक, दोपहर में आग लगी और देखते ही देखते खेत में फैल गई। पड़ोसी किसानों ने उन्हें फोन पर सूचना दी और दमकल विभाग को बुलाया। किसानों ने ट्रैक्टर से रोटावेटर चलाकर आग को दूसरी फसलों तक फैलने से रोकने की कोशिश की।दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गन्ने की पूरी फसल जल चुकी थी। किसान ने करीब 10 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान जताया है।मेरठ में शुक्रवार सुबह स्मॉग की मोटी परत छाई रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 296 पहुंच गया। बागपत में एक्यूआई 218, मुजफ्फरनगर में 240 और गाजियाबाद में 260 दर्ज किया गया।धीमी हवा के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।