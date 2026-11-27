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विज्ञापन टीपीनगर थाना क्षेत्र की बीटेक की छात्रा के पाकिस्तान निवासी अदनान के संपर्क में आने का मामला सामने आया है। करीब तीन साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रा की दोस्ती पाकिस्तानी युवक से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। आरोप है कि युवक के कहने पर छात्रा सितंबर 2026 को घर छोड़कर ओडिशा चली गई थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने छात्रा को ओडिशा से बरामद कर लिया। वहां से छात्रा इटली जाने की तैयारी में थी।

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सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि बागपत रोड स्थित एक कॉलोनी निवासी छात्रा भोपाल के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रही है। उसके पिता सीआरपीएफ में तैनात हैं। करीब एक साल पहले सोशल मीडिया पर उसकी पहचान पाकिस्तान निवासी अदनान से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए।



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सितंबर में छात्रा अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने छात्रा के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया था। संपर्क नहीं होने पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने छात्रा को ओडिशा से बरामद कर लिया। पुलिस छात्रा को लेकर मेरठ आ गई। छात्रा के बयान दर्ज कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सीओ ब्रह्मपुरी ने बताया कि छात्रा व पाकिस्तानी युवक के सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी की जा रही है। साइबर टीम मामले की जांच कर रही है।



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गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी छात्रा

पुलिस पूछताछ में छात्रा ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। इसके बाद युवक के कहने पर वह घर छोड़कर ओडिशा चली गई थी। छात्रा ओडिशा में एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी और वहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना समय बिता रही थी। छात्रा के अनुसार, वह पाकिस्तानी युवक से विदेश में जाकर शादी करने की योजना बना रही थी। मोबाइल और सोशल मीडिया से मिले सुराग के आधार पर पुलिस ओडिशा पहुंची।

