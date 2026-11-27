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सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। करीब 38 करोड़ रुपये की लागत से विश्वविद्यालय परिसर में लाइब्रेरी के पीछे बनने वाले इस ऑडिटोरियम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

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राज्यपाल का विश्वविद्यालय में पहुंचने पर कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी दत्त ने बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल निरीक्षण के लिए निकलीं और विश्वविद्यालय की हाईटेक नर्सरी का निरीक्षण किया। इसके बाद रजत जयंती वन में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में विकसित की जा रहीं विभिन्न सुविधाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली।



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राज्यपाल ने कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इनक्यूबेशन एवं इंटरप्रेन्योर सेंटर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने तकनीक आधारित नवाचार, स्टार्टअप और विद्यार्थियों को उद्यमिता से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का कार्य करा रही संस्था के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।

