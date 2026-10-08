{"_id":"6ac7e10578af92b45e0d688b","slug":"video-meerut-surajkund-ramlila-inaugurated-atmosphere-filled-with-religious-festivity-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सूरजकुंड रामलीला का शुभारंभ, धार्मिक उत्सव का रहा माहौल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाबा मनोहर नाथ मंदिर ट्रस्ट (पंजी.) के तत्वावधान में महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर गुरुमां नीलिमानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री रामलीला समिति, सूरजकुंड की ओर से रामलीला का शुभारंभ हो गया। रामलीला शुरू होने से क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल है। आयोजन के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन किया। रामलीला में मर्यादा, सत्य, धर्म और आदर्श जीवन के संदेश को प्रस्तुत किया।

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