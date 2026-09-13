मेरठ: कथावाचक ब्रजकिशोर जी महाराज ने कराया भक्तों को भागवत कथा का रसपान

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मोहकमपुर विश्व एनक्लेव के मंदिर वाले पार्क में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। कथावाचक ब्रजकिशोर जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से भक्तों को भागवत कथा का रसपान कराया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण को पहुंचे। पूरा परिसर जय श्री राधे-कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।

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