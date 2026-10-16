मेरठ सर्पदंश हत्याकांड में मृत्युदंड, जज बोले- अधर्म कभी धर्म से नहीं जीत सकता, फैसला सुनकर मां मुनेश के छलके आंसू

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मेरठ के अमित कश्यप सर्पदंश हत्याकांड में अदालत ने दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि अधर्म कभी धर्म से नहीं जीत सकता। अदालत की टिप्पणी में सावित्री का भी उल्लेख किया गया, जो यमराज से भिड़ गई थीं। फैसला सुनाए जाने के बाद अमित की मां मुनेश देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जिस तरह मारा गया, उसी तरह आरोपियों को फांसी की सजा मिली है और अब उन्हें न्याय मिला है।

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