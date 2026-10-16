मेरठ: कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर ले जाने से रोका तो पुलिस से भिड़े किसान, नोकझोंक, महिला अधिकारी से बदसलूकी
मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों को पुलिस ने ट्रैक्टर अंदर ले जाने से रोका तो नोकझोंक हो गई। किसान धरने पर बैठ गए। एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने का आरोप लगा, जिसके बाद एसपी सिटी ने किसानों को फटकार लगाई।
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मेरठ में विभिन्न मांगों को लेकर मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर अंदर ले जाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट के अंदर ले जाने से रोक दिया। इस पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद किसान धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे।
कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस घटनाक्रम के दौरान माहौल गरमा गया। किसानों और पुलिस के बीच हुई कहासुनी के बीच महिला पुलिस अधिकारी से जुड़े घटनाक्रम ने भी तूल पकड़ लिया।
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प्रदर्शन के दौरान एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने का आरोप लगा। इस घटनाक्रम के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने किसानों के व्यवहार पर नाराजगी जताई। आरोप को लेकर पुलिस अधिकारियों और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही।
एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने के आरोप के बाद एसपी सिटी ने किसानों को फटकार लगाई। उन्होंने महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी किए जाने को लेकर किसानों से सवाल उठाए। कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर रोकने से शुरू हुआ विवाद इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक में बदल गया।
किसानों का प्रदर्शन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जारी रहा। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस घटनाक्रम के कारण पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिली।