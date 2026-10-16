मेरठ: कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर ले जाने से रोका तो पुलिस से भिड़े किसान, नोकझोंक, महिला अधिकारी से बदसलूकी

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मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों को पुलिस ने ट्रैक्टर अंदर ले जाने से रोका तो नोकझोंक हो गई। किसान धरने पर बैठ गए। एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने का आरोप लगा, जिसके बाद एसपी सिटी ने किसानों को फटकार लगाई।

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एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान एएसपी दीक्षा भौरिया को धक्का लगने का आरोप लगा। इस घटनाक्रम के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने किसानों के व्यवहार पर नाराजगी जताई। आरोप को लेकर पुलिस अधिकारियों और किसानों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही।

