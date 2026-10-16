अमित हत्याकांड: रविता-अमरदीप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, एडीजीसी बोलीं- पत्नी को कोई पछतावा नहीं

एडीजीसी बोलीं- रविता को अपने किए का पछतावा नहीं

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) फरजाना मकसूद ने बताया कि रविता को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। उनके मुताबिक, सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश ने रविता और अमरदीप से अपनी बात रखने के लिए कहा, तो दोनों ने यही जवाब दिया कि उन्हें जो सजा दी जाएगी, वह मंजूर होगी।



अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप को अदालत पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। अब मामले में सजा को लेकर अदालत की कार्यवाही पर नजर बनी हुई है।