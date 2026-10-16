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अमित हत्याकांड: रविता-अमरदीप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, एडीजीसी बोलीं- पत्नी को कोई पछतावा नहीं

Fri, 16 Oct 2026 12:32 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 16 Oct 2026 12:32 PM IST
सार

मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप की एडीजे-12 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। एडीजीसी फरजाना मकसूद के मुताबिक, दोनों ने कहा कि अदालत जो सजा देगी, उन्हें मंजूर है।

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Amit Kashyap Murder Case: Ravita and Amardeep Appear via Video Conferencing in Meerut Court
अमित कश्यप हत्याकांड, दोषी अमरदीप व रविता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की शुक्रवार को एडीजे-12 कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोनों से अपनी बात रखने के लिए कहा। इस पर रविता और अमरदीप ने कहा कि अदालत उन्हें जो सजा देगी, वह उन्हें मंजूर है।

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मामले में दोनों की पेशी और अदालत में उनके जवाब को लेकर चर्चा रही। सुनवाई के दौरान दोनों ने अपनी ओर से कोई अलग बात रखने के बजाय अदालत के फैसले को स्वीकार करने की बात कही।
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यह भी पढ़ें: सर्पदंश हत्याकांड: दोषियों को मुस्कान-साहिल की तरह मिले फांसी, सजा के एलान से पहले भावुक हुईं अमित की मां

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एडीजीसी बोलीं- रविता को अपने किए का पछतावा नहीं
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) फरजाना मकसूद ने बताया कि रविता को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। उनके मुताबिक, सुनवाई के दौरान जब न्यायाधीश ने रविता और अमरदीप से अपनी बात रखने के लिए कहा, तो दोनों ने यही जवाब दिया कि उन्हें जो सजा दी जाएगी, वह मंजूर होगी।

अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप को अदालत पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। अब मामले में सजा को लेकर अदालत की कार्यवाही पर नजर बनी हुई है।

सजा पर अदालत के फैसले का इंतजार
अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई गई। सुनवाई के दौरान दोनों की ओर से दिया गया जवाब अब मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया के बीच चर्चा में है। अदालत की ओर से सजा को लेकर जो फैसला सुनाया जाएगा, उसी से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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