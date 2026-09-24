मेरठ: गणपति बप्पा को भोग लगाकर मांगी परिवार की खुशहाली की मन्नत, बच्चों ने दी प्रस्तुति

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हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कस्बे के लोग गणपति बप्पा को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों और वस्तुओं का भोग लगाकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी श्रद्धालुओं ने गणपति की पूजा-अर्चना कर विधि-विधान से भोग अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए। भोग के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह नजर आया।

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