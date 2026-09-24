मेरठ का मौसम: आसमान पर छाए बादल, मगर बरसे नहीं, उमस ने किया बेहाल; 26-27 को बारिश के आसार
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 24 Sep 2026 07:36 PM IST
सार
इस समय मौसम में बदलाव का दौर चल रहा है, लेकिन दिन में धूप और गर्मी लगातार परेशान कर रही है। वहीं रात का मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को बारिश होने का अनुमान जताया है।
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विस्तार
मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार को दिनभर आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादलों की आवाजाही के बावजूद वातावरण में उमस बनी रही। दोपहर के समय उमस ने लोगों को परेशान किया और गर्मी का अहसास बढ़ गया। धूप और बादलों के बीच मौसम का मिजाज दिनभर बदलता रहा। बारिश नहीं होने से लोगों को उमस से राहत नहीं मिल सकी।
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बृहस्पतिवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। कुछ समय के लिए बादल छंटे तो धूप निकल आई, लेकिन इसके बाद फिर से बादलों ने आसमान को ढक लिया। वातावरण में नमी अधिक होने के कारण धूप निकलने के साथ ही उमस बढ़ गई। दोपहर में उमस का असर सबसे ज्यादा रहा। पंखे और कूलर चलने के बावजूद लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। शाम को भी मौसम में विशेष बदलाव नहीं हुआ।
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कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही ने बताया कि अगले दो दिन तक मौसम का मिजाज बदला-बदला रहने की संभावना है। 26 और 27 सितंबर को बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आएगी और उमस से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल वातावरण में नमी बनी हुई है, जिसके चलते बादलों की आवाजाही के बीच उमस का असर महसूस किया जा रहा है। अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव के बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है।
चौधरी चरण सिंह विवि की मौसम वेधशाला पर दिन का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 दर्ज किया गया। गंगानगर में 91, जयभीम नगर में 88, एमआईटी कॉलेज में 136, पल्लवपुरम में 89 दर्ज किया गया।
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