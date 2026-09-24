सेंट्रल मार्केट: सपा का कटोरे-बर्तन लेकर प्रदर्शन, व्यापारियों को राहत देने की मांग; पुलिस से धक्का-मुक्की

कमिश्नरी चौराहे से डीएम कार्यालय जाने की कोशिश

सपा कार्यकर्ता कमिश्नरी चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक जाने और ज्ञापन देने के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान समेत सपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे।



कमिश्नरी चौराहे पर लिया ज्ञापन

पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी डीएम कार्यालय नहीं पहुंच सके। इसके बाद एसीएम ने कमिश्नरी चौराहे पर ही सपा नेताओं से ज्ञापन लिया।



सेंट्रल मार्केट में हुई है बुलडोजर कार्रवाई

सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार से व्यापारियों को राहत देने की अपील की और बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की मांग की।