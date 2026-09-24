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सेंट्रल मार्केट: सपा का कटोरे-बर्तन लेकर प्रदर्शन, व्यापारियों को राहत देने की मांग; पुलिस से धक्का-मुक्की

Thu, 24 Sep 2026 02:45 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 24 Sep 2026 02:45 PM IST
सार

मेरठ में सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे से डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके दौरान धक्का-मुक्की हुई।

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SP Protests Central Market Demolition Action in Meerut, Demands Relief for Traders
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरे और बर्तन लेकर प्रदर्शन करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई रोकने और प्रभावित व्यापारियों को राहत देने की मांग की। कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के तीन विधायक भी प्रदर्शन में शामिल हुए।

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कटोरे और बर्तन लेकर किया प्रदर्शन
सपा कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल मार्केट मामले में सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरे और बर्तन लेकर प्रदर्शन किया और व्यापारियों को राहत देने की मांग उठाई। उनका कहना था कि कार्रवाई से प्रभावित लोगों को राहत दी जानी चाहिए।
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कमिश्नरी चौराहे से डीएम कार्यालय जाने की कोशिश
सपा कार्यकर्ता कमिश्नरी चौराहे से जिलाधिकारी कार्यालय तक जाने और ज्ञापन देने के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन में किठौर विधायक शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान समेत सपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे।

कमिश्नरी चौराहे पर लिया ज्ञापन
पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी डीएम कार्यालय नहीं पहुंच सके। इसके बाद एसीएम ने कमिश्नरी चौराहे पर ही सपा नेताओं से ज्ञापन लिया।

सेंट्रल मार्केट में हुई है बुलडोजर कार्रवाई
सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए सरकार से व्यापारियों को राहत देने की अपील की और बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की मांग की।

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