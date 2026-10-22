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मेरठ: ऑल सेंट स्कूल में डाक विभाग ने लगाया कैंप, बच्चों के आधार कार्ड बनाए

Mohd Mustakim

Updated Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST







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बच्चा पार्क स्थित ऑल सेंट स्कूल में बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए डाक विभाग ने कैंप लगाया। बच्चों के आधार कार्ड अपडेट किए गए। साथ ही नए आधार कार्ड भी बनाए गए। ... और पढ़ें

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