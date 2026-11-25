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मेरठ में युवती को होटल में बंधक बनाकर मारपीट करने और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में वांछित सलमान को लोहिया नगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। इसके बाद भागते समय वह निर्माणाधीन पुल से नीचे गिरकर घायल हो गया। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है।

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