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मेरठ: राम सहाय इंटर कॉलेज के मैदान में हजारों दीपों से सजा दीपोत्सव, खिलाड़ियों ने जगमग किया परिसर

Dimple Sirohi

Updated Sat, 07 Nov 2026 07:16 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 07:16 PM IST







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मेरठ के राम सहाय इंटर कॉलेज के खो-खो मैदान में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों ने कई हजार दीपक जलाकर पूरे मैदान को रोशन कर दिया। दीपों की रोशनी से जगमगाता मैदान आकर्षण का केंद्र बना रहा। ... और पढ़ें

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