{"_id":"6ada3ed75f25e4ae5305e6ae","slug":"video-meerut-members-of-the-bengali-community-performed-the-dhunuchi-dance-and-took-part-in-sindoor-khela-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: बंगाली समाज के लोगों ने किया धनुची नृत्य, सिंदूर खेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: बंगाली समाज के लोगों ने किया धनुची नृत्य, सिंदूर खेला

Mohd Mustakim

Updated Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST







Link Copied



घंटाघर स्थित मुकंदी देवी धर्मशाला में नवरात्र के दौरान हुई दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद बृहस्पतिवार को दुर्गा विसर्जन यात्रा निकाली गई। बंगाली समाज के लोगों ने धनुची नृत्य किया। साथ ही सिंदूर खेला। ... और पढ़ें

विज्ञापन