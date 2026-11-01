मेरठ: फतेहल्लापुर में जीजा के घर पर साले ने की फायरिंग, प्राथमिकी दर्ज

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लोहियानगर थाना क्षेत्र के फतेहल्लापुर में दंपती के बीच चल रहे विवाद ने शनिवार देर रात तूल पकड़ लिया। बीमार बहन तैयबा के उपचार को लेकर चल रहे विवाद में साले मुशीर ने बहनोई शमीम के घर पर तमंचे से फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से मोहल्ले में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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