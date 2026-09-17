{"_id":"6aabe1dee6bc73dada0630fd","slug":"video-meerut-lord-vishwakarma-worshipped-with-traditional-rituals-at-the-amar-ujala-office-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अमर उजाला कार्यालय में विधि-विधान से हुई भगवान विश्वकर्मा की पूजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बृहस्पतिवार को अमर उजाला कार्यालय में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की गई। सुबह विधि-विधान के साथ पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धा के साथ पूजा में भाग लिया। भगवान विश्वकर्मा से कार्यालय में सुख-समृद्धि, शांति और सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर मार्केटिंग के यूनिट हेड मोहित गुप्ता, प्रोडक्शन हेड मदन वर्मा, एडमिन अंकित चौधरी, कंवर पाल, जितेंद्र सिरोही, अमित वर्मा, नरेंद्र सिंह, सुबोधख् रमाकांत यादव, विजय शंकर अवस्थी आदि मौजूद रहे।

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