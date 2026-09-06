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मेरठ: कृष्ण के जीवन के बारे में बताया, उनके बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प

मेरठ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 05:19 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 05:19 PM IST







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बुढ़ाना गेट स्थित आर्य समाज में शिक्षक दिवस व जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। कृष्ण के जीवन के बारे में बताते हुए उनके बताये मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। असहाय लोगों की मदद करने का आह्वान किया गया। ... और पढ़ें

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