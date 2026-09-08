Meerut: पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे पर घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय बहलीम में सोमवार देर रात पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर साथियों के साथ हथियार लेकर एक घर में घुसकर परिवार को गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घटना के समय घर के मुखिया असलम पहलवान मौजूद नहीं थे। उनके पिता हाजी सिराज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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