Meerut: पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे पर घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज
मेरठ के सराय बहलीम में पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर साथियों के साथ घर में घुसकर परिवार को गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है।
विस्तार
मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय बहलीम में सोमवार देर रात पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे फिरोज उर्फ भूरा पर साथियों के साथ हथियार लेकर एक घर में घुसकर परिवार को गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घटना के समय घर के मुखिया असलम पहलवान मौजूद नहीं थे। उनके पिता हाजी सिराज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तमंचे लेकर घर में घुसने का आरोप
हाजी सिराज ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि सोमवार देर रात फिरोज उर्फ भूरा अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर में घुस आया। आरोप है कि उनके हाथों में पिस्टल थीं। घर में घुसते ही आरोपियों ने परिवार के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया।
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विरोध करने पर गोली मारने की धमकी
शिकायत के मुताबिक परिवार के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गोली मारने की धमकी दी। अचानक हथियार लेकर घर में घुसे लोगों से परिवार के बीच दहशत फैल गई।
घटना के समय घर पर नहीं थे असलम पहलवान
बताया गया कि जिस समय आरोपी घर में पहुंचे, उस दौरान असलम पहलवान घर पर मौजूद नहीं थे। परिजनों ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद हाजी सिराज ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
पुलिस ने हाजी सिराज की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।
पुलिस खंगाल रही घटना से जुड़े साक्ष्य
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों की भूमिका और घटना के दौरान उनकी मौजूदगी से संबंधित साक्ष्य जुटा रही है।