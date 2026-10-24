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मेरठ: IMA हॉल में जैन समाज का भव्य धार्मिक कार्यक्रम, मुनि सौरभ सागर जी महाराज का मिला मंगल आशीर्वाद

Dimple Sirohi

Updated Sat, 24 Oct 2026 10:29 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 10:29 AM IST







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मेरठ के IMA हॉल में शांति नाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर समिति की ओर से भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जैन मुनि सौरभ सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु उपस्थित रहे और धार्मिक आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। ... और पढ़ें

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