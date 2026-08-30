मेरठ: पेंशन अपडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस में जीएसटी के बारे में बताया

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केनरा बैंक सिंडिकेट पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन की जोनल कमिटी की बैठक होटल राजहंस रिजेंसी गढ़ रोड पर संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए CBSPRA के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके शर्मा ने पेंशन अपडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस में GST और ऐसे ही अन्य विषयों पर अपडेट किया। उन्होंने बताया कि CBSPRA के 17000 पंजीकृत सदस्य हैं। संगठन राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय स्थान रखता है।

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