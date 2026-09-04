{"_id":"6a9a7f891c698caa1903e85e","slug":"video-meerut-incomplete-road-construction-on-western-kachhari-road-troubles-commuters-dust-creates-problems-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: वेस्टर्न कचहरी रोड पर अधूरा सड़क निर्माण बना परेशानी का सबब, धूल-मिट्टी के गुबार से राहगीर बेहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वेस्टर्न कचहरी रोड पर सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा होने के कारण राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य के चलते पूरी सड़क पर धूल-मिट्टी उड़ रही है, जिससे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़क से वाहनों के गुजरने पर धूल के गुबार उठ रहे हैं। इससे आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। राहगीरों ने संबंधित विभाग से अधूरे निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने और सड़क पर धूल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की है।

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