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अंकित बालियान हत्याकांड: फरार दो शूटरों पर इनाम बढ़कर एक-एक लाख, सत्यम-आर्यन की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश

Fri, 04 Sep 2026 11:07 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ/शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ/शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 04 Sep 2026 11:07 AM IST
सार

अंकित बालियान हत्याकांड में फरार दो कथित शूटर सत्यम और आर्यन पर इनाम बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया गया है। शामली पुलिस ने दोनों की तलाश तेज कर दी है और अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

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Ankit Balyan Murder: Reward Doubled to Rs 1 Lakh Each for Two Absconding Shooters
सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में फरार चल रहे दो कथित शूटरों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। शामली पुलिस ने सत्यम और आर्यन पर घोषित इनाम को बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया है। दोनों पहले 50-50 हजार रुपये के इनामी थे।



शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संदिग्ध ठिकानों और संभावित लोकेशन पर तलाश तेज की गई है।
 
Ankit Balyan Murder: Reward Doubled to Rs 1 Lakh Each for Two Absconding Shooters
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला
26 अगस्त को जिम के बाहर हुई थी हत्या
पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में एक जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया था कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार हमलावरों ने अंकित पर उस समय फायरिंग की, जब वह अपनी कार की ओर जा रहा था।
Ankit Balyan Murder: Reward Doubled to Rs 1 Lakh Each for Two Absconding Shooters
अंकित बालियान - फोटो : सोशल मीडिया

दो शूटर एनकाउंटर में मारे गए
हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। 31 अगस्त को शामली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो कथित शूटर मोहित और सुमित मारे गए। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन पिस्तौल और 26 कारतूस बरामद होने की बात कही थी। पुलिस के अनुसार अब दो अन्य कथित शूटर सत्यम और आर्यन फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

 

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Ankit Balyan Murder: Reward Doubled to Rs 1 Lakh Each for Two Absconding Shooters
अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

‘प्री-प्लांड कॉन्सपिरेसी’ की जांच
उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अंकित की हत्या को ‘प्री-प्लांड कॉन्सपिरेसी’ बताया था। जांच में कथित तौर पर गोगी गैंग से जुड़े नेटवर्क की भूमिका भी खंगाली जा रही है।
पुलिस उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी दबिश दे रही है। जांच में दोनों फरार आरोपियों की हत्या से पहले और बाद की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

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Ankit Balyan Murder: Reward Doubled to Rs 1 Lakh Each for Two Absconding Shooters
अंकित बालियान की पत्नी सीमा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
परिवार ने बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की
अंकित के परिवार ने एनकाउंटर में मारे गए दोनों कथित शूटरों की कार्रवाई का स्वागत किया था। साथ ही परिवार ने बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
 
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