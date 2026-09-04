अंकित बालियान हत्याकांड: फरार दो शूटरों पर इनाम बढ़कर एक-एक लाख, सत्यम-आर्यन की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश

1 of 6 सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

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हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में फरार चल रहे दो कथित शूटरों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। शामली पुलिस ने सत्यम और आर्यन पर घोषित इनाम को बढ़ाकर एक-एक लाख रुपये कर दिया है। दोनों पहले 50-50 हजार रुपये के इनामी थे।



शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संदिग्ध ठिकानों और संभावित लोकेशन पर तलाश तेज की गई है।



2 of 6 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

26 अगस्त को जिम के बाहर हुई थी हत्या

पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय अंकित बालियान की 26 अगस्त को शामली में एक जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया था कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार हमलावरों ने अंकित पर उस समय फायरिंग की, जब वह अपनी कार की ओर जा रहा था।

3 of 6 अंकित बालियान - फोटो : सोशल मीडिया

दो शूटर एनकाउंटर में मारे गए

हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। 31 अगस्त को शामली में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो कथित शूटर मोहित और सुमित मारे गए। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन पिस्तौल और 26 कारतूस बरामद होने की बात कही थी। पुलिस के अनुसार अब दो अन्य कथित शूटर सत्यम और आर्यन फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।





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4 of 6 अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

‘प्री-प्लांड कॉन्सपिरेसी’ की जांच

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अंकित की हत्या को ‘प्री-प्लांड कॉन्सपिरेसी’ बताया था। जांच में कथित तौर पर गोगी गैंग से जुड़े नेटवर्क की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

पुलिस उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में भी दबिश दे रही है। जांच में दोनों फरार आरोपियों की हत्या से पहले और बाद की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

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5 of 6 अंकित बालियान की पत्नी सीमा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी