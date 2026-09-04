यूपी: तीन युवकों से पूछताछ, पंपू-रोहित की रिमांड की तैयारी; सत्यम के नाम से ‘दो मर्डर’ की धमकी वायरल

1 of 8 अंकित बालियान हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

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शामली के हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। पुलिस अब हत्याकांड में शार्प शूटरों की मदद और रेकी करने वाले स्थानीय लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है। पुलिस ने शामली के तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। वहीं करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पंपू और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रोहित को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है।

2 of 8 अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

तीन स्थानीय युवकों से पूछताछ

पुलिस को शक है कि शामली के तीन युवकों ने शार्प शूटरों के लिए रेकी की और उनकी मदद की। बृहस्पतिवार को हिरासत में लिए गए दो युवकों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की बात सामने आई है। पुलिस जिम संचालक से भी घटना से पहले और आसपास हुई संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।



पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अंकित की दिनचर्या, लोकेशन और आवाजाही की जानकारी शूटरों तक किस माध्यम से पहुंची।

3 of 8 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

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4 of 8 अंकित हत्याकांड - फोटो : अंकित हत्याकांड

करनाल में सिम खरीदते समय तीसरा युवक कौन?

अंकित हत्याकांड में वांछित शार्प शूटर सत्यम और आर्यन के करनाल में सिम खरीदने का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है। फुटेज में दोनों शूटरों के अलावा एक अन्य युवक उनसे बातचीत करता दिखाई दे रहा है।



अब पुलिस इस तीसरे युवक की पहचान करने में जुटी है। जांच की जा रही है कि वह युवक कौन था, उसका दोनों शूटरों से क्या संबंध था और बातचीत किस बारे में हुई।

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5 of 8 सीसीटीवी में कैद हुए तीनों युवक - फोटो : अमर उजाला