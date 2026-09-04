दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी आज: रात 12 बजे होगा लड्डू गोपाल का अभिषेक; मेरठ में दही हांडी की तैयारी

रात 12 बजे होगा लड्डू गोपाल का अभिषेक

आचार्य मनीष स्वामी के अनुसार श्रद्धालु दिनभर व्रत रखकर श्रीकृष्ण मंत्रों का जाप करेंगे। मध्यरात्रि 12 बजे लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद भव्य शृंगार कर छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे।

व्रत के नियमों के अनुसार एक दिन पहले एक समय भोजन करने और अगले दिन अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद पारण करने की बात कही गई है।

मेरठ में दही हांडी बनेगी खास आकर्षण

थापरनगर गली नंबर पांच स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव का प्रमुख आकर्षण दही हांडी उत्सव होगा। आयोजकों के अनुसार सुबह आठ बजे शोभायात्रा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे दही हांडी कार्यक्रम होगा, जिसमें युवाओं की टीम माखन से भरी मटकी फोड़ेगी। दोपहर 12 बजे आरती और शाम सात बजे प्रवचन एवं भजन संध्या होगी।

आयोजकों के अनुसार मंदिर में पिछले पांच साल से दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है। शहर के अन्य स्थानों पर भी युवाओं की टोलियां दही हांडी उत्सव में हिस्सा लेंगी।