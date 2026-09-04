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अंकित हत्याकांड: ‘सुमित-मोहित का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई’; भोलू शाहपुरिया के नाम से इंस्टा-पोस्ट वायरल

Fri, 04 Sep 2026 12:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 04 Sep 2026 12:00 PM IST
सार

अंकित बालियान हत्याकांड के बीच भोलू शाहपुरिया के नाम से एक और इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुई है। इसमें सुमित और मोहित के एनकाउंटर को हत्या बताया गया और अंकित को निर्दोष कहा गया। पुलिस आईडी और पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है।

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Fresh Post in Ankit Baliyan Murder Case Claims Satyam-Mohit Encounter Was Murder, Police Probe Insta ID
अंकित बालियान हत्याकांड, वायरल पोस्ट - फोटो : अमर उजाला

 हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस जांच के बीच सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट सामने आने से हलचल मच गई है। बृहस्पतिवार शाम सोनीपत के गोगी गिरोह से जुड़े बताए जा रहे भोलू शाहपुरिया के नाम से बनाई गई इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट डाली गई। इसमें दावा किया गया कि अंकित हत्याकांड में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सुमित और मोहित का एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि उनकी हत्या की गई।



पोस्ट में सुमित-मोहित को अमृतसर से उठाने का दावा
वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि सुमित और मोहित को 30 अगस्त की रात पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पास एक होटल से उठाया गया और बाद में शामली लाकर उनकी हत्या कर दी गई। पोस्ट में पुलिस मुठभेड़ की कार्रवाई को गलत बताया गया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
Fresh Post in Ankit Baliyan Murder Case Claims Satyam-Mohit Encounter Was Murder, Police Probe Insta ID
सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

अंकित को भी निर्दोष बताया
पोस्ट में अंकित बालियान को निर्दोष बताए जाने का भी दावा किया गया है। इसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ या उकसाने वाली पोस्ट से स्वयं को अलग बताया गया है। पोस्ट के अंत में ‘गोगी भाई’ लिखा गया है।

पुलिस बोली- आईडी और पोस्ट की हो रही जांच
शामली के एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्ट किस व्यक्ति ने डाली है, इसकी जांच कराई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इंस्टाग्राम आईडी वास्तव में भोलू शाहपुरिया की है या किसी अन्य व्यक्ति ने उसके नाम से इसे बनाया है। पुलिस पोस्ट की सामग्री, आईडी और इससे जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।

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अंकित हत्याकांड - फोटो : अंकित हत्याकांड

27 अगस्त को इसी नाम से अंकित की हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी
इससे पहले 27 अगस्त को भी इसी नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई थी। उसमें अंकित बालियान की शामली में हत्या की जिम्मेदारी भोलू शाहपुरिया के नाम से ली गई थी।

उस पोस्ट में अंकित पर दुश्मनों का साथ देने और गोगी गिरोह के खिलाफ गाना बनाने का आरोप लगाया गया था। साथ ही धमकी भरा संदेश भी पोस्ट किया गया था। बाद की जांच में पुलिस ने दावा किया था कि जिम्मेदारी लेने वाली पोस्ट कनाडा में बैठे चिराग और अमेरिका में बैठे मोंटी ने भोलू शाहपुरिया के नाम से डाली थी।

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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एनकाउंटर की कार्रवाई भी जांच के दायरे में
अंकित हत्याकांड में 31 अगस्त को पुलिस मुठभेड़ में सुमित और मोहित की मौत हुई थी। इसके बाद इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब भोलू शाहपुरिया के नाम से सामने आई नई पोस्ट में भी एनकाउंटर को हत्या बताया गया है।

वहीं, इस मुठभेड़ की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से शामली जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगे जाने की प्रक्रिया भी सामने आ चुकी है।

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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

पोस्ट की सत्यता सामने आने के बाद ही होगी स्थिति स्पष्ट
फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट की तकनीकी जांच कर रही है। आईडी किसकी है, पोस्ट किसने डाली और इसमें किए गए दावे वास्तविक हैं या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस अंकित हत्याकांड से जुड़े सोशल मीडिया नेटवर्क और इसके पीछे सक्रिय लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।

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