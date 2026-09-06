{"_id":"6a9d535385152a536c020da2","slug":"video-meerut-exam-held-at-sd-sadar-examinees-left-drenched-in-the-rain-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: एसडी सदर में परीक्षा का आयोजन, बारिश में भीगते रहे परीक्षार्थी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: एसडी सदर में परीक्षा का आयोजन, बारिश में भीगते रहे परीक्षार्थी

मेरठ ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 05:19 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 05:19 PM IST







Link Copied



लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन मेरठ के केंद्रों पर किया गया। एसडी इंटर कॉलेज सदर से परीक्षा देकर परीक्षार्थी बाहर आए। इस दौरान तेज बारिश होने के कारण वे भीगते रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन