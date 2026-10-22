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मेरठ: धूमधाम से निकाली गई बी ब्लॉक कॉलोनी की दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा, उमड़े श्रद्धालु

Mohd Mustakim

Updated Thu, 22 Oct 2026 10:25 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 10:25 PM IST







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हस्तिनापुर कस्बे की बी ब्लॉक कॉलोनी में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन होने के बाद बृहस्पतिवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां के जयकारे लगाकर विदाई दी। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और माहौल भक्तिमय बना रहा। ... और पढ़ें

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