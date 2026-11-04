मेरठ: 'दिवाली की खुशियां बच्चों के संग' कार्यक्रम का आयोजन किया

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श्री श्याम परिवार शास्त्रीनगर ने लोहिया नगर स्थित सरस्वती संस्कार केंद्र में दिवाली की खुशियां बच्चों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम बाबूलाल गुप्ता की स्मृति में हुआ। शीश का दानी चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापिका शालिनी अग्रवाल मुख्य अतिथि रहीं। मुख्य संयोजक चिराग गुप्ता और सीना गुप्ता रहे। मंच संचालन अमित कुमार गुप्ता ने किया। विशिष्ट अतिथियों में संजीव कुमार गुप्ता, डॉ. शैली गुप्ता, नरेश चंद्र शर्मा, सुष्मिता गुप्ता और साधना राजपूत शामिल रहे।

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