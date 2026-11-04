{"_id":"6aeb733f6bba0fd5ca0ac3e3","slug":"meerut-10-year-old-daughter-returns-from-tuition-to-find-father-s-body-hanging-from-a-noose-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: ट्यूशन से घर लौटी 10 साल की बेटी, तो फंदे पर लटकी थी पिता की लाश; पल्लवपुरम में सनसनीखेज घटना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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पल्लवपुरम फेज-एक में बुधवार देर शाम किराये के मकान में टैक्सी चालक का शव कमरे में छत के पंखे से लटका मिला। ट्यूशन से घर लौटी 10 वर्षीय बेटी ने पिता को फंदे पर लटका देखा तो उसकी चीख निकल गई। बच्ची का शोर सुनकर मकान मालिक और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवा दिया गया।

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मूल रूप से गंगानगर क्षेत्र की अमन विहार कॉलोनी के बी-140 निवासी 39 वर्षीय सचिन कुमार काफी समय से पल्लवपुरम फेज-एक स्थित ई-19 में पत्नी कोमल और 10 वर्षीय बेटी के साथ किराये पर रह रहे थे। सचिन पहले टैक्सी किराये पर चलाते थे, लेकिन पिछले करीब दो माह से कोई काम नहीं कर रहे थे।



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बताया गया कि बुधवार देर शाम करीब सात बजे पत्नी कोमल किसी काम से घर से बाहर गई थीं, जबकि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी। कुछ देर बाद बेटी घर लौटी तो मकान का बाहरी दरवाजा बंद मिला। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर पहुंच गई। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर छत के पंखे से पत्नी की चुनरी के सहारे लटके पिता के शव पर पड़ी।



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