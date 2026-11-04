{"_id":"6aeb355798973954f20a566b","slug":"meerut-traffic-diversions-in-the-city-for-diwali-vehicle-entry-banned-in-several-markets-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: दीपावली पर शहर में यातायात डायवर्जन, बेगमपुल समेत इन बाजारों में वाहनों का प्रवेश बैन; जान लें रूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भैयादूज पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पांच नवंबर से 11 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर विशेष यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। प्रतिदिन सुबह सात बजे से रात दो बजे तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसके तहत कई बाजारों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, जबकि रोडवेज बसों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं।

Trending Videos

एसपी यातायात राजेश कुमार श्रीवास्तव के बताया कि मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और बिजनौर की ओर से भैंसाली बस अड्डे आने वाली रोडवेज बसें जादूगर चौराहे से रजबन बाजार, नैंसी चौराहा, औघड़नाथ मंदिर और बालाजी मंदिर मोड़ होते हुए सदर थाने के रास्ते बस अड्डे पहुंचेंगी। इसके अलावा मूक-बधिर स्कूल रोड, मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल के पीछे और गुरु तेग बहादुर स्कूल होते हुए जली कोठी चौराहे से भी बसें भैंसाली पहुंच सकेंगी।



विज्ञापन

विज्ञापन

दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाली रोडवेज बसें परतापुर इंटरचेंज से एनएच-58, रोहटा फ्लाईओवर, रोहटा रोड और रेलवे फ्लाईओवर होते हुए डिपो फाटक से मूक-बधिर स्कूल रोड के रास्ते भैंसाली बस अड्डे पहुंचेंगी। सोहराबगेट से भैंसाली जाने वाली बसों को गांधी आश्रम से हंस चौराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ये बसें सीताराम पुलिया, सर्किट हाउस, साकेत चौराहा, बाउंड्री रोड और जीरोमाइल होते हुए निर्धारित मार्ग से भैंसाली पहुंचेंगी।



विज्ञापन

इन बाजारों में वाहनों की नो एंट्री

शहर के प्रमुख बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए को-ऑपरेटिव चौराहे से पीएल शर्मा रोड होकर बेगमपुल की ओर चार पहिया वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। खैरनगर चौराहे से खैरनगर मार्केट और वैली बाजार, घंटाघर से वैली बाजार तथा ब्रह्मपुरी, प्याऊ और शिव चौक पत्थरवालान से कबाड़ी बाजार, वैली बाजार और सराफा मार्केट की ओर सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री बंद रहेगी।

