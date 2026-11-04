{"_id":"6aeb3eff7a46eb9f2909164a","slug":"up-rld-s-regional-committee-includes-nine-vice-presidents-27-general-secretaries-and-37-secretaries-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: रालोद की क्षेत्रीय समिति में नौ उपाध्यक्ष, 27 महासचिव और 37 सचिव; इन जिलों को मिली हिस्सेदारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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राष्ट्रीय लोकदल ने संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी की गतिविधियों को क्षेत्रीय स्तर पर गति देने के उद्देश्य से हस्तिनापुर क्षेत्र की नई कार्यकारिणी घोषित की है। क्षेत्रीय अध्यक्ष तरसपाल मलिक ने बताया कि रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पर नौ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 27 क्षेत्रीय महासचिव और 37 क्षेत्रीय सचिव बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के अलावा मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, बागपत, बुलंदशहर और सहारनपुर जिलों के कार्यकर्ताओं को भी स्थान दिया गया है। सिर्फ एक महिला को हिस्सेदारी मिली है। मेरठ जिले को सबसे ज्यादा और नोएडा को सबसे कम पद दिए गए हैं।

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क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मुजफ्फरनगर के मनवीर सिंह भाटी, जगदीश आर्य, शामली के सेनपाल सिंह, मेरठ के विनय मल्लापुर, संजय चौधरी रसूलपुर, बुलंदशहर के योगेंद्र लोधी, हापुड़ के सुनील जाटव, गाजियाबाद के सतीश राठी और गौतमबुद्धनगर के बिजेंद्र यादव शामिल हैं।



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क्षेत्रीय महासचिव गाजियाबाद के सुशील तेवतिया, जितेंद्र सिंह कुंडू, गौतमबुद्धनगर से हरवीर सिंह तालान, शामली से अरविंद कुमार झाल, मेरठ से डॉ. गुलजार, बुलंदशहर से मनोज रानी, मेरठ से अशोक चौधरी, गाजियाबाद से योगेंद्र सिंह पातला, शामली से डॉ. मुबारक अली, मेरठ से सुरेंद्र नागर, हापुड़ से कृपाल सिंह, मुकेश त्यागी, विकास चौधरी, डॉ. ब्रजेश कश्यप, डॉ. जितेंद्र मलिक , मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र तोमर, विकास बालियान, बसरत अली, सहारनपुर से महावीर सैनी एडवोकेट, रमेश चौहान, अनिल कुमार, मनोज वर्मा, बागपत से भंवर सिंह जाटव, मेरठ से सतीश त्यागी, बागपत से अवधेश राणा, ओमवीर सिंह और बुलंदशहर से बृजमोहन त्यागी के नाम भी शामिल हैं।

