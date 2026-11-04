{"_id":"6aeb6bf2d65381256e0777c2","slug":"meerut-cyber-fraud-of-rs-378-under-the-pretext-of-a-buy-two-pairs-of-pants-get-one-free-offer-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मेरठ: 'दो पैंट के साथ एक मुफ्त' का झांसा देकर 378 रुपये की साइबर ठगी, दो साल की जद्दोजहद के बाद मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। गूगल पर कपड़ों की सेल का आकर्षक विज्ञापन दिखाकर साइबर ठगों ने मेरठ के एक युवक संदीप से 378 रुपये ठग लिए। दो पैंट खरीदने पर एक पैंट मुफ्त देने का लालच देकर ठगों ने ऑनलाइन भुगतान करा लिया, लेकिन इसके बाद न तो सामान भेजा और न ही रुपये वापस किए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

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गांधीनगर सूरजकुंड रोड निवासी संदीप ने साइबर थाने पर न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 26 सितंबर 2024 को शाम करीब 6:30 बजे वह घर पर थे। इसी दौरान मोबाइल पर गूगल पेज खोलने पर उन्हें वघानी क्रिएशन नाम से कपड़ों की सेल का विज्ञापन दिखाई दिया। विज्ञापन में आकर्षक कीमतों पर कपड़े और दो पैंट खरीदने पर एक पैंट मुफ्त देने का ऑफर दिया गया था।



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ऑफर से प्रभावित होकर उन्होंने दो पैंट का ऑर्डर बुक कर दिया। इसके लिए उनसे 378 रुपये ऑनलाइन भुगतान करने को कहा गया। कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प नहीं होने पर उन्होंने पेटीएम के जरिए विज्ञापन में दिए गए फोन पे यूपीआई आईडी पर रकम भेज दी। भुगतान के बाद भी कपड़े घर नहीं पहुंचे।