{"_id":"6afd5c53e7849a5a9c09fd2e","slug":"video-meerut-cricket-tournament-dpm-bhasuma-scores-103-runs-against-rudra-international-school-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: क्रिकेट टूर्नामेंट में डीपीएम बहसूमा ने 10 ओवर में बनाए 103 रन, रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल ने गेंदबाजी में दिखाया दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: क्रिकेट टूर्नामेंट में डीपीएम बहसूमा ने 10 ओवर में बनाए 103 रन, रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल ने गेंदबाजी में दिखाया दम
मेरठ गुरु तेग बहादुर स्कूल में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन डीपीएम बहसूमा और रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। मैच में डीपीएम बहसूमा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में तीन विकेट खोकर 103 रन बनाए। टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही तेजी से रन जुटाने का प्रयास किया और विपक्षी टीम के सामने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।