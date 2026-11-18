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मेरठ: क्रिकेट टूर्नामेंट में डीपीएम बहसूमा ने 10 ओवर में बनाए 103 रन, रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल ने गेंदबाजी में दिखाया दम

Dimple Sirohi

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:35 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:35 PM IST







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मेरठ गुरु तेग बहादुर स्कूल में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन डीपीएम बहसूमा और रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। मैच में डीपीएम बहसूमा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में तीन विकेट खोकर 103 रन बनाए। टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही तेजी से रन जुटाने का प्रयास किया और विपक्षी टीम के सामने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। ... और पढ़ें

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