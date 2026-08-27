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रक्षाबंधन को लेकर मेरठ के सदर बाजार में सजी रंग-बिरंगी राखियों की दुकानें, राखी और लुंबा खरीदने उमड़ीं बहनें

मेरठ ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 10:52 AM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 10:52 AM IST







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रक्षाबंधन का त्योहार करीब आते ही मेरठ के सदर बाजार में राखियों की रंग-बिरंगी दुकानें सज गई हैं। बाजार में अलग-अलग डिजाइन और रंगों की राखियां बहनों को आकर्षित कर रही हैं। बहनें भाइयों के लिए पसंदीदा राखियां खरीदने के साथ भाभियों के लिए सुंदर लुंबा भी खरीद रही हैं। त्योहार की तैयारियों के चलते बाजार में रौनक बढ़ गई है और दुकानदारों को भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। ... और पढ़ें

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