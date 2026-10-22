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मेरठ: जलीकोठी में नाले में फंसी कार, क्रेन बुलाकर निकाली गई

Mohd Mustakim

Updated Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 10:20 PM IST







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जलीकोठी चौराहे पर कार का पिछला पहिया नाले में फंस गया। लोगों ने काफी मशक्कत की, लेकिन निकल नहीं पाया। बाद में क्रेन बुलाकर कार को निकलवाया गया। ... और पढ़ें

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