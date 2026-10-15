नीला ड्रम केस में मुस्कान-साहिल को मिले कैदी नंबर, जेल में चुना काम, मृत्युदंड के फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को जेल में कैदी नंबर आवंटित कर दिए गए हैं। साहिल को कैदी नंबर 395/2026 और मुस्कान को 396/2026 दिया गया है। जेल में साहिल ने खेती और बागवानी का काम चुना है, जबकि मुस्कान ने सिलाई और कढ़ाई का विकल्प चुना है। दोनों ने अदालत के मृत्युदंड के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हालांकि, अभी तक उनकी ओर से लिखित अपील दाखिल नहीं की गई है।

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