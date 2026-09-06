मेरठ: रंगमहल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, सांसद अरुण गोविल ने दिया प्रमाणपत्र

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मानव सेवा और सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोटरी क्लब मेरठ शिवम व मेरठ आर्किटेक्ट एसोसिएशन द्वारा रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सदर वेस्ट एंड रोड स्थित रंगमहल मंडप में लगाया गया। यहां लोगों ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान सांसद अरुण गोविल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सांसद अरुण गोविल ने रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र दिए।

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