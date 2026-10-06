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मेरठ: तीरंदाज नीरज चौहान को एशियाई खेल में पदक जीतने पर सम्मानित किया

Mohd Mustakim

Updated Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST







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उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ द्वारा शर्मा स्मारक सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मेरठ के तीरंदाज नीरज चौहान को एशियाई खेल में रजत और कांस्य पदक जीतने पर सम्मानित किया गया। खेल विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल दीप अहलावत, हरिओम पवार ने उन्हें सम्मानित किया। ... और पढ़ें

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