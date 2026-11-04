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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: An illegal cut has been created on the highway in Kankarkhera; motorists are risking their lives by crossing the divider.

मेरठ: कंकरखेड़ा में हाईवे पर बना दिया अवैध कट, जान जोखिम में डालकर डिवाइडर पार कर रहे वाहन चालक

Wed, 04 Nov 2026 09:38 PM IST
Mohd Mustakim
Mohd Mustakim Mohd Mustakim
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:38 PM IST
Meerut: An illegal cut has been created on the highway in Kankarkhera; motorists are risking their lives by crossing the divider.
एनएच-58 दिल्ली-देहरादून हाईवे पर दूसरी साइड जाने के लिए डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बना दिया गया है। यहां से बाइकर्स और पैदल यात्री जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। तेज रफ्तार वाहनों के बीच सड़क पार करते समय एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में यह कट बना दिया गया है।
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