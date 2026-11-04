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मेरठ: दिवाली पर लाइटों से जगमगाया आबूलेन का बाजार

Mohd Mustakim

Updated Wed, 04 Nov 2026 09:40 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 09:40 PM IST







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दीपावली के मौके आबूलेन बाजार रंगीन रोशनी में नहा गया है। बृहस्पतिवार से बाजार में व्यापारियों ने फ़ूड फेस्टिवल का आयोजन भी किया है। बाजार लाइटों से जगमग हो गया है। ... और पढ़ें

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