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मेरठ: 185वें जिन पूजन व प्रक्षाल कार्यक्रम का आयोजन, उत्साह के साथ शामिल हुए बच्चे
शारदा रोड स्थित महावीर जयंती भवन में विश्व श्रमण संस्कृति श्रीसंघ के तत्वावधान में रविवार को पूजन प्रक्षाल शिविर का आयोजन किया गया। इस रविवार लगातार 185वें जिन पूजन व प्रक्षाल कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव से भाग लिया। मंत्रोच्चारण के बीच हुए अभिषेक ने सभी को धर्ममय वातावरण से सराबोर कर दिया।
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