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मेरठ: 185वें जिन पूजन व प्रक्षाल कार्यक्रम का आयोजन, उत्साह के साथ शामिल हुए बच्चे

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:20 PM IST







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शारदा रोड स्थित महावीर जयंती भवन में विश्व श्रमण संस्कृति श्रीसंघ के तत्वावधान में रविवार को पूजन प्रक्षाल शिविर का आयोजन किया गया। इस रविवार लगातार 185वें जिन पूजन व प्रक्षाल कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव से भाग लिया। मंत्रोच्चारण के बीच हुए अभिषेक ने सभी को धर्ममय वातावरण से सराबोर कर दिया। ... और पढ़ें

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