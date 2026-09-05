Meerut: बारिश के बाद हर बार की तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ जलभराव, नगर निगम चैन की नींद सोया

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मेरठ। दिल्ली रोड स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को हुई झमाझम बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव हो गया। परिसर में पानी भरने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई हिस्सों में पानी जमा होने से आवाजाही भी प्रभावित रही। लोगों का कहना है कि जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद हर बार ऐसी स्थिति बन जाती है। लंबे समय तक पानी जमा रहने से मैदान और परिसर में आने-जाने में दिक्कत होती है। लोगों ने संबंधित विभाग से जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

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